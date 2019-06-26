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В Бурятии пенсионеры соревновались в волейболе, эстафете и городках

В Бурятии пенсионеры соревновались в волейболе, эстафете и городках
Общество, 
В спартакиаде «Золотой возраст» участвовали 75 пожилых людей из Прибайкальского района

II этап районной спартакиады «Золотой возраст» собрал 75 пенсионеров из 8 сельских поселений Прибайкальского района. Пенсионеры соревновались по волейболу, комбинированной эстафете и игре в городки. Они также успешно приняли участие в сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По результатам трёх испытаний нормы ГТО выполнили 60 человек, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

В результате упорного соперничества призовые места спартакиады пенсионеров Прибайкальского района распределились следующим образом: «Городки» - 1 место МО СП «Зырянское», 2 место у команды МО СП «Нестеровское», на 3 месте команда МО СП «Ильинское».

Победителями по волейболу стала команда МО СП «Татауровское», второе почётное место заняла сборная команда «Байкал» Туркинского и Гремячинского поселений. Бронзовыми призёрами стали спортсмены Ильинского сельского поселения.

Не менее захватывающими стали состязания в эстафете. Итак, лучшими бегунами признаны спортсмены МО «Турунтаевское», сборная команда «Байкал» совсем немного уступила чемпионам и заняла 2 место. 3 место досталось команде МО СП «Ильинское».

Команды, занявшие призовые места, были отмечены денежными призами и грамотами.
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