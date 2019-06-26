В соединениях и воинских частях в Бурятии проходят сборы руководящего состава с командирами батальонов и их заместителями.
В ходе сборов с офицерами проведено более 10 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий. Офицеры совершенствуют методические навыки проведения мероприятий боевой подготовки, внутренней службы и повседневной деятельности подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Помимо этого, с командирами батальонов проведён ряд показных практических занятий с привлечением мотострелковых подразделений. Так, на тактическом поле мотострелки продемонстрировали руководящему составу батальонов несколько тактических приёмов в ходе наступления и обороны.
Также организованы занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из различного стрелкового оружия и вооружения БМП, танков Т-72Б и вождению боевых машин.
Кроме того, командиры батальонов и их заместители приняли участие в сдаче нормативов по армейскому троеборью.
На завершающем этапе сборов командный состав сдал зачёты по всем предметам обучения.
Сборы с командирами батальонов проходят в Бурятии
Общество, Фото:
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