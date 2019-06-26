27 июня в службе судебных приставов в Бурятии состоится День единого приёма граждан.
С 14.00 до 20.00 часов в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии и его структурных подразделениях будет проведён личный приём граждан.
В Улан-Удэ мероприятие состоится по ул. Борсоева, 13 е, конференц-зал, 1 этаж.
Вход в здание Дома юстиции строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) или документа, подтверждающего полномочия.
Для того, чтобы обратиться в управление федеральной службы судебных приставов, не требуется предварительная запись. Однако в ведомстве советуют гражданам заранее сообщить о своём планируемом обращении. Так специалисты смогут максимально предметно подготовить информацию и принять меры по существу вопроса.
Предварительная запись по телефону: 8(3012) 28-95-67.
Судебные приставы приглашают жителей Бурятии на приём
Общество, Фото:
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