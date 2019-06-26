26 Июня

25 Июня

Популярное

Судебные приставы приглашают жителей Бурятии на приём

Судебные приставы приглашают жителей Бурятии на приём
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
27 июня в службе судебных приставов в Бурятии состоится День единого приёма граждан.

С 14.00 до 20.00 часов в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии и его структурных подразделениях будет проведён личный приём граждан.

В Улан-Удэ мероприятие состоится по ул. Борсоева, 13 е, конференц-зал, 1 этаж.

Вход в здание Дома юстиции строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) или документа, подтверждающего полномочия.

Для того, чтобы обратиться в управление федеральной службы судебных приставов, не требуется предварительная запись. Однако в ведомстве советуют гражданам заранее сообщить о своём планируемом обращении. Так специалисты смогут максимально предметно подготовить информацию и принять меры по существу вопроса.

Предварительная запись по телефону: 8(3012) 28-95-67.
судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Судебные приставы приглашают жителей Бурятии на приём
Судебные приставы приглашают жителей Бурятии на приём
Общество, 26.06.2019
27 июня в службе судебных приставов в Бурятии состоится День единого приёма граждан.
Со дна Байкала подняли 1,5 тонны мусора: видео
Со дна Байкала подняли 1,5 тонны мусора: видео
Общество, 26.06.2019
Акция фридайвера Егора Лесного набирает обороты
В Улан-Удэ соревновались спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата
В Улан-Удэ соревновались спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата
Общество, 26.06.2019
В субботу прошёл чемпионат республики по лёгкой атлетике
Парализованному инспектору нацпарка в Бурятии нужна помощь
Парализованному инспектору нацпарка в Бурятии нужна помощь
Общество, 26.06.2019
Государственный инспектор Тункинского нацпарка получил травму позвоночника на тушении лесного пожара
Российские птицеводы встретятся на Байкале в Бурятии
Российские птицеводы встретятся на Байкале в Бурятии
Общество, 26.06.2019
В начале июля состоится традиционный форум  
На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие
На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие
Общество, 26.06.2019
За каждым успешным спортсменом стоят не только сотни тренировок, но и те, кто планомерно, шаг за шагом готовил его к ответственным стартам. Победу невозможно представить без медицинской составляющей
Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща
Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща
Общество, 26.06.2019
Специалисты дали рекомендации, как не допустить присасывания клеща
На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
Общество, 26.06.2019
Существовала угроза возникновения лесных пожаров
Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду
Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 26.06.2019
Весной его дважды задержали нетрезвым за рулём 
В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной
В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной
Общество, 26.06.2019
Там организовали автоматизированный полив
В Улан-Удэ до +25
В Улан-Удэ до +25
Общество, 26.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июня по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни, возможен град
В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей
В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей
Общество, 25.06.2019
Он более двух лет завышал себе зарплату
На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов
На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов
Общество, 25.06.2019
В селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока
В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам
В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам
Общество, 25.06.2019
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии, Алтая и Красноярска
В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи
В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи
Общество, 25.06.2019
Он будет располагаться в посёлке Антипиха

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^