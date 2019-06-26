Государственный инспектор Тункинского нацпарка получил травму позвоночника на тушении лесного пожара
В Бурятии срочно нуждается в помощи государственный инспектор Тункинского нацпарка Ен-Жап Манзарханов. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая инспектор получил тяжёлые травмы на тушении лесного пожара в нацпарке.
Инспектор осматривал кромку лесного пожара, когда на него упало сухостойное дерево. В результате был повреждён позвоночник. Санитарной авиацией пострадавшего срочно доставили из Тункинского района в Улан-Удэ, в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы. В настоящее время инспектор находится в реабилитационном центре.
- Ен-Жап Самбуевич с момента несчастного случая не может самостоятельно передвигаться и остаётся парализованным, - сообщил «Байкал-Daily» замдиректора нацпарка «Тункинский» Роман Таряшинов.
Состояние инспектора по-прежнему тяжёлое. Ему требуется постоянный уход. Мужчине нужно дорогостоящее лечение за границей. По предварительным подсчётам, на это необходим миллион рублей, и это только на начальном этапе.
Сотрудники Тункинского нацпарка просят всех неравнодушных помочь коллеге.
Оказать финансовую помощь для Ен-Жап Самбуевича можно, перечислив деньги на его номер карты Сбербанка № 2202 2014 7420 8846
Карта привязана к номеру 89085916360
Парализованному инспектору нацпарка в Бурятии нужна помощь
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