Парализованному инспектору нацпарка в Бурятии нужна помощь

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На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие Общество, За каждым успешным спортсменом стоят не только сотни тренировок, но и те, кто планомерно, шаг за шагом готовил его к ответственным стартам. Победу невозможно представить без медицинской составляющей