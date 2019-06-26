В начале июля состоится традиционный форум
Птицеводы России соберутся на юбилейный форум на Байкале в Бурятии. Байкальский форум проводится уже 25 лет, где собираются руководители птицефабрик и эксперты. За это время форум посетили порядка трёх тысяч экспертов со всего мира. В этом году мероприятие пройдёт с 2 по 5 июля.
Пленарная сессия форума пройдёт 2 июля в отеле «Байкал Плаза» с 10:30 часов. 3-5 июля состоятся дискуссионные клубы по вопросам кормления, ветеринарии, оборудования и новым технологиям в птицеводстве.
- В мероприятии планируется участие более 50 руководителей птицефабрик России, Белоруссии, Казахстана и других стран, а также мировые эксперты по генетике, технологиям, яйцу и мясу птицы, кормлению, ветеринарии, инвесторы, руководители агрохолдингов, а также руководство Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), территориального управления Россельхознадзора, министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, управления ветеринарии республики, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
Гости смогут принять участие в обсуждениях актуальных для птицеводов проблем, поделиться своим опытом развития в современных условиях. Здесь у производителей мяса птицы и яйца есть возможность сравнить ожидания и прогнозы, актуализировать информацию о рынке, уточнили в министерстве сельского хозяйства.
Российские птицеводы встретятся на Байкале в Бурятии
Общество, Фото:
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