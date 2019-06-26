Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща

Специалисты дали рекомендации, как не допустить присасывания клеща
В Бурятии в настоящее время регистрируется пик активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Первые укусы клещей в республике в этом году были зарегистрированы в конце марта – начале апреля.
С начала 2019 года, по данным управления Роспотребнадзора Бурятии, клещи покусали 2047 человек, в том числе 625 детей. Из общего числа укушенных за медицинской помощью в Тункинском районе обратились 118 человек. При этом 26 человек доставили клещей в медучреждения района для лабораторных исследований. К счастью для пострадавших, обследованные клещи оказались без вирусов.
Но не всем так везёт, как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году, а также семь случаев заболевания клещевым риккетсиозом. Тункинские медики рассказали о том, как защититься от клещей и о первых действиях после укуса опасных паукообразных.
Инвалидность и смерть – страшные последствия клещевого энцефалита
- Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти, - сообщает Тункинская центральная районная больница.
Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.
В России основными переносчиками клещевого энцефалита являются два вида клещей - таёжный и собачий. «Присосаться» членистоногий переносчик болезни может при посещении эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках. А также при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и так далее.
Энцефалитом можно заразиться и при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и так далее.
Инкубационный (скрытый) период болезни длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.
Как не дать себя укусить
- Отправляясь на природу или находясь на своих дачных участках, для отпугивания маленьких «хищников» нужно использовать специальные средства, отпугивающие и уничтожающие клещей (репелленты, аэрозоли), нужно одевать светлую одежду с длинным рукавом, брюки заправлять в носки, обязателен головной убор, каждые 15 минут проводить само и взаимоосмотр, - рекомендуют медики Тункинской ЦРБ.
Есть ещё один способ защититься от клещевого энцефалита – с помощью специфической профилактики.
Меры специфической профилактики включают прививки против клещевого энцефалита отдельным специалистам, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них. И серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща проводится только в медучреждении).
- Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию, - продолжают медики.
Первые действия после укуса клеща
Снимать клеща лучше у врача в лечебном учреждении по месту жительства или в отделении скорой помощи. Медицинские работники удалят паукообразное и направят его на исследование.
- Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении необходимо захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть его тело вокруг оси, извлекая из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась чёрная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации, - рекомендуют медики Тункинской ЦРБ.
Не привитым лицам проводится серопрофилактика - введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации. Препарат есть во всех государственных медицинских организациях.
Лабораторные исследования клещей или биоматериала человека, в том числе экспресс-методами, не только на клещевой вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лаборатории Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ на улице Пирогова, 9а. Лаборатория работает по будням и в субботу: с 8:00 до 15:45.
Также лабораторные исследования клещей, биоматериала человека на заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, расположенной в Улан-Удэ на улице Ключевская, 45а. Лаборатория работает по будням с 8-30 до 16-45.
Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща
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