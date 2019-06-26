На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие

Хангалова Эмилия Ильинична, главный врач врачебно-физкультурного диспансера в 1966-1989 годах. Награждена Почётными грамотами и благодарностями от министерства здравоохранения Бурятии.











Надежда Доржиевна Доржиева – врач спортивной медицины. Врачебный стаж – 37 лет, общий стаж – более 40 лет. Отличник здравоохранения СССР, ветеран труда. Врач высшей категории. Награждена многими Почетными грамотами министерства здравоохранения Бурятии, Правительства и Народного Хурала республики.











Геннадий Борисович Барсуков, врач-стоматолог, заслуженный врач Республики Бурятия, награжден медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» 2 степени, многими Почетными грамотами и благодарностями.











В республике медицинским обеспечением спортсменов, от этапа начальной подготовки до атлетов с мировым именем, занимается ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения Республики Бурятия», который в эти дни отмечает 55-летний юбилей. Учреждение основано по приказу Министерства здравоохранения Бурятской АССР от 25 июня 1964 г. № 67.Организатором и первым главным врачом была Тарасова М.Д. В разные годы диспансером руководили Хангалова Э.И. и Заслуженный врач РБ, мастер спорта СССР по стрельбе из лука Абрамов В.И.Впервые в республике была создана система врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом. С момента образования врачебно-физкультурной службы и по настоящее время отделение спортивной медицины диспансера организует медицинское наблюдение и обеспечивает полный охват прикрепленного контингента по видам спорта. Ежегодно углубленное медицинское обследование проходят свыше 4500 человек. Это спортсмены, входящие в состав сборных команд Российской Федерации, Республики Бурятия, а также лица, занимающиеся массовыми видами спорта и физической культурой, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, Республиканского многоуровневого колледжа, Центра спортивной подготовки.В настоящее время диспансер возглавляет главный врач Шубин Ярослав Леонидович. В учреждении работает дружный сплоченный коллектив, среди сотрудников - три Заслуженных врача Республики Бурятия, два Заслуженных работника здравоохранения. Общее количество работников - 49 человек.Накануне юбилея своими воспоминаниями с «Байкал-Daily» поделились ветераны учреждения, стоявшие у истоков спортивной медицины Бурятии.«В те годы диспансер располагался в старом доме по ул. Каландаришвили. Уровень грунтовых вод во время дождей часто поднимался, и моей первой задачей на посту главного врача стал поиск нового здания. Долгое время этот вопрос не двигался с места, и я поставила себе цель - «перейти» в старое здание детской поликлиники. Мне удалось попасть напрямую на прием в горком партии. Я всё рассказала о деятельности нашего учреждения и попросила, если возможно, выделить нам это здание. После этого вопрос достаточно быстро решился, и диспансер справил, наконец, новоселье. Ремонт мы провели силами нашего коллектива врачей, а также тренеров.Помню, услышав о назначении меня главным врачом, я испытала огромное чувство радости – впереди была совершенно новая работа со спортсменами нашей республики. Кроме приема, предстояло наладить организационно-методическую работу не только со спортсменами, но и с участковыми врачами районных больниц. Я лично объездила все районы республики, кроме Баргузинского и Окинского.На местах мы организовывали не только осмотры спортсменов, но и учащихся школ республики – на предмет выявления нарушений осанки, особенно сколиозов, ведь это серьезная болезнь. После предстояло лечение, и нами были организованы специализированные курсы и семинары для медработников районных больниц по выявлению и лечению детей с нарушениями осанки и другими патологиями и осмотру спортсменов. Мы работали по установленным специалистами из Москвы методикам, я, как главный врач, много ездила на курсы, на семинар-совещания, а полученный опыт мы внедряли в повседневную работу по диагностике и лечению.Спортсменов республики оформляли на обязательный диспансерный учёт. Это позволяло выявлять у спортсменов на ранних стадиях патологии, с которыми занятия спортом были противопоказаны. Ведущие спортсмены республики – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта - ежегодно проходили углубленную диспансеризацию, с прохождением лабораторных исследований и осмотров узкими специалистами – окулиста, отоларинголога, невропатолога. Мы проверяли, как регулярные занятия спортом влияют на их организм. Зачастую выявляли перетренировки, чрезмерные нагрузки, что вело к острому перенапряжению сердца, и им назначалось соответствующее лечение с дозированными тренировками.Накануне юбилея мне хотелось бы пожелать моим коллегам: расширять контакт диспансера с городскими и районными участковыми врачами-педиатрами, чтобы на ранних стадиях выявлять детей с нарушениями осанки, сердечно-сосудистыми патологиями, с дистрофией миокарда. В районах республики необходимо организовывать физкультурные занятия с такими детьми непосредственно в школах».«В диспансер я пришла в июле 1977 года. В те годы шло становление организации врачебного контроля за спортсменами и воспитанниками детских спортивных школ и школы высшего спортивного мастерства. Если оценивать по видам спорта, то у лыжников чаще всего выявлялись дистрофия миокарда, у борцов – травмы, ушибы, растяжения. Мы проводили восстановительное лечение, учебно-тренировочные сборы с участием специалистов российского уровня, на которых проходили подготовку к соревнованиям известные спортсмены республики – Илья Гармаев, Геннадий Манжуев, Кирилл Балдаев, Борис Будаев и другие.При допуске спортсменов к соревнованиям иной раз приходилось брать ответственность на себя, разрешая им участие в турнирах, но все наши атлеты достойно выдерживали нагрузки и побеждали.В детских садах, общеобразовательных и спортивных школах республики помогали в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, для улучшения состояния здоровья учащихся. О результатах работы докладывали на семинарах-совещаниях различного уровня. Рекомендовалось детям и родителям регулярно заниматься спортом.Сегодня у нашего диспансера – сильная команда, и я желаю всему коллективу успехов в работе, новых свершений на благо медицины и спорта Бурятии. А нашим спортсменам - новых высот на всероссийском и мировом уровне».«В диспансер я пришёл в 1976 году. В то время главным врачом была Тарасова Мария Доржиевна, врачами спортивной медицины трудились Виктор Иванович Абрамов, Александр Павлович Шепелев, Хангалова Эмилия Ильинична, Сультимов Владимир Владимирович. Мы, трое мужчин, все имели второе спортивное образование, поэтому нам было легко работать на этом поприще. Мы участвовали во всех сборах, проводили тестирования, тренировки.В былые годы направление спортивной медицины именовалось врачебным контролем за занимающимися физкультурой и спортом. Сегодня добавился немалый пласт знаний по фармакологии – спортсмен должен знать, какие препараты применять. Но и в то время у нас был врач-стоматолог, хирург, физиокабинет, лаборатория, где принимали анализы, зал ЛФК. Для того времени лечение было современным.Любой спортсмен, когда он готовится к соревнованиям, находится под нагрузкой, и необходимо следить, чтобы всё было сбалансированно. Поэтому два раза в год спортсмены проходят углубленный диспансерный контроль. Если выявлена патология, атлет проходит курс необходимого лечения. При наличии противопоказаний для занятий спортом решение принимается индивидуально. К примеру, сегодня у многих детей снижено зрение из-за широкого распространения компьютерной и цифровой техники, а при занятиях спортом это играет немаловажную роль. После прохождения обследований спортивный врач даёт заключение о допуске, а также различные рекомендации по подготовке.В данное время у нас расширился штат врачей, и они знают «своих» спортсменов. К тому же у врачей комфортабельные условия для работы: в диспансере имеются современный зал для занятий ЛФК, технологичные аппараты ЭКГ, велоэргометр и другое оборудование.В преддверии юбилея хочу пожелать моим молодым коллегам, чтобы они работали с душой. Спортивная медицина сегодня – это сложнейший пласт медицины. Самое главное – в точности выполнять все предписания и любить свою работу. Но при этом медработникам не стоит забывать о регулярных занятиях спортом – это залог долголетия и здоровья».«На работу в диспансер я пришёл в 1994 году. Тогда диспансер располагался по ул. Советской – в деревянном здании 1930-х годов, но медицинское обеспечение соответствовало требованиям того времени – была лаборатория, отделение лечебной физкультуры, где занимались реабилитацией при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей. Было налажено медицинское обеспечение ведущих спортсменов республики, учащихся спортивных школ, соревнований. Одним из передовых направлений была разработка и внедрение профилактических программ на предприятиях и в детских садах. Удалось снизить заболеваемость в полтора раза. Сегодня эти вопросы по-прежнему актуальны.С течением времени улучшается материальная база диспансера, расширяется кадровый состав, мы уже находимся непосредственно на территории объекта спорта, что немаловажно при подготовке профессиональных спортсменов.Сегодня перед нами стоят те же задачи, работают два отделения – спортивной медицины и лечебной физкультуры. Помимо этого, с 2017 года мы занимаемся медико-биологическим обеспечением членов спортивных сборных команд нашего региона. Это цикл достаточно ответственных мероприятий, которые требуют и опыта, и соответствующей компетенции, и современного оборудования. Стоят задачи по оказанию медицинской помощи спортсменам при подготовке к различным соревнованиям, чтобы помочь им достигнуть высоких спортивных результатов с максимальным сохранением функционального состояния их здоровья.Кроме того, не снимается задача по оздоровлению лиц разного возраста средствами физической культуры – прежде всего, посредством, к примеру, скандинавской ходьбы, гимнастики-спираль и других методик.Но наряду с достижениями есть причины, сдерживающие развитие. В первую очередь, это недостаточное количество современного медицинского оборудования и параллельно этому требуется расширение штатов, за счет врачей и средних медицинских работников. Это связано с тем, что мы обязаны исполнять порядки оказания медицинской помощи. Кроме того, растет число лиц, активно занимающихся физической культурой, и соответственно, увеличивается нагрузка на медицинских работников.Накануне юбилея мне, прежде всего, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим коллегам-ветеранам, которые и ныне оказывают нам неоценимую помощь. Именно они стояли у истоков не только нашего диспансера, но и всего направления спортивной медицины Бурятии.Становление и развитие учреждения было бы невозможно без нашего дружного и сплоченного коллектива. Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи, как и перед всей отраслью здравоохранения республики. Чтобы их достичь, необходимо быть профессионально компетентным, эрудированным и притом неравнодушным. Хочу пожелать всем коллегам, в том числе, в районах республики, крепкого спортивного здоровья, профессионального долголетия, эффективного взаимодействия с нашими спортсменами и тренерским составом».