26 Июня

25 Июня

Популярное

На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности

На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Существовала угроза возникновения лесных пожаров

Как выяснила прокурорская проверка, в посёлке Заречный города Северобайкальска отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. На территории посёлка Нижнеангарска такие источники не приспособлены для заправки пожарных автомобилей, объём ёмкостей не соответствует нормативным требованиям.

Эти населённые пункты непосредственно примыкают к лесным участкам и подвержены угрозе перехода лесных пожаров.

- В суд направлено 2 исковых заявления об обязании администраций муниципальных образований создать условия для забора в любое время года воды, установив источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, соответствующие установленным требованиям пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Исковые требования судом удовлетворены.
прокуратура лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Российские птицеводы встретятся на Байкале в Бурятии
Российские птицеводы встретятся на Байкале в Бурятии
Общество, 26.06.2019
В начале июля состоится традиционный форум  
На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие
На страже здоровья чемпионов: Врачебно-физкультурный диспансер Бурятии отмечает 55-летие
Общество, 26.06.2019
За каждым успешным спортсменом стоят не только сотни тренировок, но и те, кто планомерно, шаг за шагом готовил его к ответственным стартам. Победу невозможно представить без медицинской составляющей
Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща
Тункинские медики рассказали о первых действиях при укусе клеща
Общество, 26.06.2019
Специалисты дали рекомендации, как не допустить присасывания клеща
На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
Общество, 26.06.2019
Существовала угроза возникновения лесных пожаров
Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду
Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 26.06.2019
Весной его дважды задержали нетрезвым за рулём 
В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной
В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной
Общество, 26.06.2019
Там организовали автоматизированный полив
В Улан-Удэ до +25
В Улан-Удэ до +25
Общество, 26.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июня по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни, возможен град
В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей
В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей
Общество, 25.06.2019
Он более двух лет завышал себе зарплату
На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов
На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов
Общество, 25.06.2019
В селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока
В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам
В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам
Общество, 25.06.2019
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии, Алтая и Красноярска
В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи
В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи
Общество, 25.06.2019
Он будет располагаться в посёлке Антипиха
Грозы стали причиной пожаров в Иркутской области
Грозы стали причиной пожаров в Иркутской области
Общество, 25.06.2019
Вчера из-за ударов молний случилось шесть возгораний
В Чите проведут праздник для молодых семей
В Чите проведут праздник для молодых семей
Общество, 25.06.2019
На мероприятии они смогут попеть, потанцевать и поиграть
В Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану
В Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану
Общество, 25.06.2019
Лучшие спортсмены-трейсеры покажут зрителям свои выступления
Столица Забайкалья примет фестиваль уличных культур
Столица Забайкалья примет фестиваль уличных культур
Общество, 25.06.2019
В программе – экстремальный спорт, паркур, воркаут и брейк-данс

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^