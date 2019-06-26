Существовала угроза возникновения лесных пожаров
Как выяснила прокурорская проверка, в посёлке Заречный города Северобайкальска отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. На территории посёлка Нижнеангарска такие источники не приспособлены для заправки пожарных автомобилей, объём ёмкостей не соответствует нормативным требованиям.
Эти населённые пункты непосредственно примыкают к лесным участкам и подвержены угрозе перехода лесных пожаров.
- В суд направлено 2 исковых заявления об обязании администраций муниципальных образований создать условия для забора в любое время года воды, установив источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, соответствующие установленным требованиям пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Исковые требования судом удовлетворены.
На севере Бурятии нарушали требования пожарной безопасности
Общество, Фото:
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