Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду

Весной его дважды задержали нетрезвым за рулём



34-летний улан-удэнец признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



В марте 2019 года мужчину осудили езду в нетрезвом виде. Однако уже в апреле он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.