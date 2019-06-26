Улан-удэнца отправили в колонию за пьяную езду

Весной его дважды задержали нетрезвым за рулём
34-летний улан-удэнец признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В марте 2019 года мужчину осудили езду в нетрезвом виде. Однако уже в апреле он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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