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В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной

В Улан-Удэ выявили недостатки системы полива на горе Батарейной
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Там организовали автоматизированный полив

На горе Батарейная в Улан-Удэ сделали автоматизированный полив.

Как сообщал «Байкал-Daily», Масштабная посадка зелёных насаждений в городе Улан-Удэ состоялась 18 мая, когда во всех районах города были высажены более 17 тысяч саженцев. В таких небывалых объёмах акция проводилась впервые, таким образом город присоединился ко Всероссийскому дню посадки леса. 

И.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков побывал на горе и проверил систему полива. Он остался недоволен и заявил, имеются участки, где система не справляется с поливом. «Будем исправлять», заявил он.

Недостатки в работе водопровода уже поручено исправить ответственным структурам. Однако, как комментируют специалисты МБУ «Городское лесничество», полив на самой горе благодаря этой системе проводится регулярно.

- Два-три раза в неделю кустарники поливаются. Здесь необходимо учитывать и сложность рельефа, поэтому за состоянием насаждений наблюдают специалисты и включают систему в зависимости от погодных условий. Что же касается оценки приживаемости – на данный момент говорить об этом преждевременно. В августе-сентябре такой мониторинг будет проведён специалистами горлесхоза,- сообщает управление по информационной политике.

Сегодня на городских улицах работают 7 поливальных машин, которые начинают свою работу рано утром и заканчивают в вечером. График их работы сформирован и чётко соблюдается.
озеленение
 
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