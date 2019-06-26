По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июня по республике неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни, возможен град
В горах Восточного Саяна дождь со снегом. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, местами 11-16, при грозах до 20-24 м/с. Температура днём 20-25, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём 23-25 тепла.
В Улан-Удэ до +25
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Общество, 26.06.2019
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