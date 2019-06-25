25 Июня

24 Июня

Популярное

Байкальский Сабантуй впервые пройдёт в селе Баянгол

Байкальский Сабантуй впервые пройдёт в селе Баянгол
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На праздник приедут делегации из районов Бурятии и Республики Татарстан

В селе Баянгол Хоринского района на берегу озера Могой 29 июня состоится 14-й «Байкальский Сабантуй». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На праздник планируют приехать делегации из Республики Татарстан, Иркутской области, Заиграевского, Селенгинского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Курумканского районов, Улан-Удэ, Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».

Районы и поселения Хоринского района приготовят свои презентации, предложат гостям блюда татарской кухни и выставят команды для участия в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната, национальной борьбе «курэш», армреслингу. Победитель в татарской борьбе «куреш» получит звание сильнейшего Сабан-батыра и главный приз – живого баянгольского барана.

Ни детей, ни взрослых не оставят равнодушными разнообразные народные игры: достань тюбетей с вертикального столба, бег в мешках, бег с коромыслом с наполненными вёдрами, битье горшков, бой мешками с соломой на горизонтальном бревне, бег с яйцом в ложке, поиск монеток в простокваше.

На Сабантуе традиционно пройдут конкурсы в национальных номинациях: Тамли ашлар (презентация национальной кухни), Үзенчәлекле кой (самобытное село), Хезмәт иясе (труженики села), Куб балалы гаилә (многодетная семья).

Авторитетное жюри выберет Татар хуҗабикә (татарскую хозяюшку), Апипа Сабантуя (лучший танцевальный коллектив), Татар малая (татарчонка), Татар кызы (татарочку), Аксакал Сабантуе (старейшину) и Ханум Сабантуе (уважаемую госпожу, женщину).

Всенародно будет выбран Акрамбай Сабантуя - самый щедрый хозяин, благородный, состоятельный, очень уважительно относящийся к другим.

Изюминкой праздника станут проведение массового танцевального этнофлэшмоба #БезбиибезАпипа #МытанцуемАпипа и дефиле татарских красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы».

Сабантуй – древний татарский народный праздник, проводимый весной по окончании посевных работ. Все самобытные традиции татар, красивые обычаи, песни, обряды, игры, национальная борьба соединяются на этом празднике.
Сабантуй Праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борцы Приангарья выиграли 6 медалей в Бурятии
Борцы Приангарья выиграли 6 медалей в Бурятии
Общество, 25.06.2019
Они участвовали в открытом республиканском первенстве среди юниоров
В Улан-Удэ покажут лучшее видео Нидерландов о ёхоре
В Улан-Удэ покажут лучшее видео Нидерландов о ёхоре
Общество, 25.06.2019
Его создательница – уроженка Окинского района
Байкальский Сабантуй впервые пройдёт в селе Баянгол
Байкальский Сабантуй впервые пройдёт в селе Баянгол
Общество, 25.06.2019
На праздник приедут делегации из районов Бурятии и Республики Татарстан
В Улан-Удэ для малолетних хулиганов устроили экскурсию в храм
В Улан-Удэ для малолетних хулиганов устроили экскурсию в храм
Общество, 25.06.2019
В завершении мероприятия подросткам подарили православную литературу
В Бурятии соревновались кинологи со служебными собаками
В Бурятии соревновались кинологи со служебными собаками
Общество, 25.06.2019
Мероприятие посвятили 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы
В Улан-Удэ определились с внешним видом нового памятника
В Улан-Удэ определились с внешним видом нового памятника
Общество, 25.06.2019
Из пяти проектов памятника труженикам тыла отобрали лучший
В Бурятии на выпускном в колонии выступила певица Татьяна Штырёва
В Бурятии на выпускном в колонии выступила певица Татьяна Штырёва
Общество, 25.06.2019
Осуждённым женщинам после концерта вручили аттестаты об окончании школы
На трассе в Бурятии засняли обнявшего ограждение медвежонка
На трассе в Бурятии засняли обнявшего ограждение медвежонка
Общество, 25.06.2019
«Сиди, не попрошайничай», - сказал ему автор видео
В Бурятии наградят авторов лучших видеороликов о деревне
В Бурятии наградят авторов лучших видеороликов о деревне
Общество, 25.06.2019
Хронометраж работы не должен быть более одной минуты
Эвенки Бурятии успешно выступили в Якутске
Эвенки Бурятии успешно выступили в Якутске
Общество, 25.06.2019
В мероприятии участвовали десять этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера
В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах
В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах
Общество, 25.06.2019
Мероприятие прошло в рамках экологического велопробега
В Улан-Удэ завершился международный хоккейный турнир
В Улан-Удэ завершился международный хоккейный турнир
Общество, 25.06.2019
Первый международный детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Моритон» окончен

В Бурятии за осуждённым установили административный надзор
В Бурятии за осуждённым установили административный надзор
Общество, 25.06.2019
Теперь он будет ходить на отметку раз месяц в полицию
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова: «Это первый случай дискриминации инвалидов»
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова: «Это первый случай дискриминации инвалидов»
Общество, 25.06.2019
История с семьёй инвалидов в Улан-Удэ, которым соседи отказались давать ключи от общего туалета, получила широкий резонанс

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^