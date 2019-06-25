Байкальский Сабантуй впервые пройдёт в селе Баянгол

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На праздник приедут делегации из районов Бурятии и Республики Татарстан



В селе Баянгол Хоринского района на берегу озера Могой 29 июня состоится 14-й «Байкальский Сабантуй». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



На праздник планируют приехать делегации из Республики Татарстан, Иркутской области, Заиграевского, Селенгинского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Курумканского районов, Улан-Удэ, Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».



Районы и поселения Хоринского района приготовят свои презентации, предложат гостям блюда татарской кухни и выставят команды для участия в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната, национальной борьбе «курэш», армреслингу. Победитель в татарской борьбе «куреш» получит звание сильнейшего Сабан-батыра и главный приз – живого баянгольского барана.



Ни детей, ни взрослых не оставят равнодушными разнообразные народные игры: достань тюбетей с вертикального столба, бег в мешках, бег с коромыслом с наполненными вёдрами, битье горшков, бой мешками с соломой на горизонтальном бревне, бег с яйцом в ложке, поиск монеток в простокваше.



На Сабантуе традиционно пройдут конкурсы в национальных номинациях: Тамли ашлар (презентация национальной кухни), Үзенчәлекле кой (самобытное село), Хезмәт иясе (труженики села), Куб балалы гаилә (многодетная семья).



Авторитетное жюри выберет Татар хуҗабикә (татарскую хозяюшку), Апипа Сабантуя (лучший танцевальный коллектив), Татар малая (татарчонка), Татар кызы (татарочку), Аксакал Сабантуе (старейшину) и Ханум Сабантуе (уважаемую госпожу, женщину).



Всенародно будет выбран Акрамбай Сабантуя - самый щедрый хозяин, благородный, состоятельный, очень уважительно относящийся к другим.



Изюминкой праздника станут проведение массового танцевального этнофлэшмоба #БезбиибезАпипа #МытанцуемАпипа и дефиле татарских красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы».



Сабантуй – древний татарский народный праздник, проводимый весной по окончании посевных работ. Все самобытные традиции татар, красивые обычаи, песни, обряды, игры, национальная борьба соединяются на этом празднике.

