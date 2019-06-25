Организаторы первого фестиваля молока не смогли выполнить рекомендации Роспотребнадзора
В Бурятии не состоялся полноценный фестиваль молока. Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июня в селе Хилгана Баргузинского района планировали провести первый фестиваль молока «Сагаан эдеэнэй найр». Однако отдельного мероприятия не получилось. Организаторы не смогли соблюсти рекомендации Роспотребнадзора.
- Органами Роспотребнадзора по Бурятии были даны рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе проведения данного фестиваля, в том числе соблюдения всех санитарных требований, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе управления республиканского Роспотребнадзора.
Ни о каком запрете речь не идёт. Стоит отметить, что молоко является скоропортящимся продуктом и на жаре может быстро испортиться.
Вероятно, организаторы не смогли обеспечить праздник достаточным количеством холодильного оборудования и не стали фестиваль молока выделять в отдельное мероприятие. «Сагаан эдеэнэй найр» объединили с Сурхарбаном. В одной из юрт,готовили бурятское блюдо саламат.
Некоторые посетители расстроились, поскольку приехали в село специально для этого праздника. Почётным гостем мероприятий стал ультрамарафонец Дмитрий Ерохин, который собирается обойти Байкал пешком.
В Бурятии не получилось полноценного фестиваля молока
Общество, Фото:
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