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В Бурятии соревновались кинологи со служебными собаками

В Бурятии соревновались кинологи со служебными собаками
Общество, 
Мероприятие посвятили 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы

В УФСИН России по Бурятии завершились соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками. Состязания были посвящены 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам соревнований, которые длились три дня, определились лучшие команды с розыскными и патрульно-розыскными собаками, а также в личном первенстве со специальными собаками по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ.

В личном первенстве чемпионский титул среди специалистов-кинологов розыскного профиля завоевал представитель ИК-2 Андрей Трофимов, второе место досталось также сотруднику ИК-2 Георгию Брюхову, а почётное третье место – кинологу Отдела по конвоированию Зоригто Будаеву. В отдельной дисциплине соревновались специалисты-кинологи с собаками по поиску наркотических средств. Лучше всех с этим справился сотрудник ИК-8 Алдар Даржаев, второе место у Василия Лемнева из Отдела по конвоированию и третье у Павла Афанасьева из ИК-2.

В командном зачёте победу одержала команда специалистов-кинологов со служебными собаками из ИК-2. Второе место занял коллектив Отдела по конвоированию, а бронзовыми призёрами стали представители ИК-7.

Победители и призёры соревнований награждены медалями и грамотами. Команда-победитель соревнований удостоилась кубка.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал заместитель начальника управления ФСИН по Бурятии Зоригто Шаргакшанов. Он поблагодарил участников соревнований за профессионализм и отличную подготовку служебных собак, а также пожелал успехов в дальнейшей службе.

Специалисты-кинологи обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, патрулирования внутренних запретных зон охраняемых объектов, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, участия в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.
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