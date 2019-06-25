Хронометраж работы не должен быть более одной минуты
Театральный проект «Хроники исчезающих деревень» объявляет конкурс видеороликов. Об этом сообщили в республиканском центре народного творчества Бурятии.
На конкурс принимаются видеоролики о деревне, местности, в которой родились и / или проживают, на одну из тем: «Мифы и легенды (моей деревни)», «История происхождения (моей деревни)», «Исторические личности (моей деревни)». К участию приглашаются студенты, студенческие коллективы. Возраст участников до 35 лет.
Для участия необходимо опубликовать свои работы с хэштэгами: #родомиздеревни #хроникиисчезающихдеревень в любой социальной сети: ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук. Хронометраж ролика – не более одной минуты.
Победители конкурса получат денежные призы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проходит Байкальский межрегиональный фестиваль-конкурс студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень». Проект проводится в рамках Года театра в России. Масштабный театральный проект включает ряд творческих мероприятий, в том числе премьеры спектаклей, гастроли, концерты студенческих коллективов, выставки, конкурс видеороликов о деревне и мн. др.
Художественный руководитель, автор проекта известный в республике и за её пределами режиссёр Олег Юмов. Под его руководством в села республики отправляется творческая экспедиции. В состав группы входят художественный руководитель, кинодокументалисты, фотографы и художники. На заключительном этапе фестиваля состоятся премьеры спектаклей, гастроли театральных, студенческих коллективов, творческая лаборатория, мастер-классы, выставки работ, созданных во время экспедиций фотографами и художниками.
В фестивале принимают участие любительские театральные коллективы и студенческие любительские театральные коллективы (ССУЗы, ВУЗы).
В Бурятии наградят авторов лучших видеороликов о деревне
Общество, Фото:
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