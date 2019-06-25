В селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока
23 июня в баргузинском селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока. Соревнования провели по 7 видам спорта – национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, «Шаагай наадан», «Ташуур таталга», перетягивание каната и волейбол.
В национальной борьбе победу праздновал Батор Цыренов, получивший за победу специальный приз – живого барана.
В стрельбе из национального лука абсолютной чемпионкой Сурхарбана стала мастер спорта СССР Надежда Будаева. Она тоже получила барана.
В перетягивании каната победителем стало сельское поселение Хилганайское, которым также ушёл баран.
Чемпионом по волейболу стала команда Улюна, также заполучившая барана.
Конные скачки выиграл Эрдэм Цыденов. Он получил в качестве приза многофункциональный туристический и спортивный велосипед.
В «Шаагай наадан» победила Бальжима Очирова Бальжима из Баянгола.
По «Ташуур таталга» – перетягиванию кнута – Фаяс Мифтахов из Хилганы.
Все победители и призёры награждены грамотами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Администрации района со ссылкой на судейскую коллегию соревнований.
На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии, Алтая и Красноярска
Он будет располагаться в посёлке Антипиха
Вчера из-за ударов молний случилось шесть возгораний
На мероприятии они смогут попеть, потанцевать и поиграть
Лучшие спортсмены-трейсеры покажут зрителям свои выступления
В программе – экстремальный спорт, паркур, воркаут и брейк-данс
Третью медаль принесла ему стрельба из малокалиберного пистолета
Викторина пройдёт на открытом воздухе
В Улан-Удэ будет только один
Они участвовали в открытом республиканском первенстве среди юниоров
Его создательница – уроженка Окинского района
На первый фестиваль молока повлияли рекомендации Роспотребнадзора
На праздник приедут делегации из районов Бурятии и Республики Татарстан
В завершении мероприятия подросткам подарили православную литературу
Мероприятие посвятили 110-летию кинологической службы уголовно-исполнительной системы