На баргузинском Сурхарбане раздали живых баранов

Общество, Фото: пресс-служба Администрации МО «Баргузинский район»

В селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока



23 июня в баргузинском селе Хилгана прошёл районный Сурхарбан и Фестиваль молока. Соревнования провели по 7 видам спорта – национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, «Шаагай наадан», «Ташуур таталга», перетягивание каната и волейбол.



В национальной борьбе победу праздновал Батор Цыренов, получивший за победу специальный приз – живого барана.

В стрельбе из национального лука абсолютной чемпионкой Сурхарбана стала мастер спорта СССР Надежда Будаева. Она тоже получила барана.

В перетягивании каната победителем стало сельское поселение Хилганайское, которым также ушёл баран.

Чемпионом по волейболу стала команда Улюна, также заполучившая барана.

Конные скачки выиграл Эрдэм Цыденов. Он получил в качестве приза многофункциональный туристический и спортивный велосипед.

В «Шаагай наадан» победила Бальжима Очирова Бальжима из Баянгола.

По «Ташуур таталга» – перетягиванию кнута – Фаяс Мифтахов из Хилганы.



Все победители и призёры награждены грамотами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба Администрации района со ссылкой на судейскую коллегию соревнований.

