В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах

Мероприятие прошло в рамках экологического велопробега
В Баргузинском районе Бурятии прошёл велопробег под лозунгом «Берегите лес!». Члены школьного лесничества «Щит и меч» и их родители проехали по маршруту через весь посёлок. За это время они успели убрать мусор, напомнить местным жителям о противопожарном режиме.
Первую остановку участники велопробега сделали в парке культуры и отдыха. Там они собрали более 6 мешков мусора. По словам ребят, большая часть мусора – бытовые отходы.
- Давайте будем уважать себя и мир вокруг нас. Все хотят, чтобы было чисто, и для этого можно просто не мусорить, - сказал школьники.
Затем юные лесники направились на реку Баргузин, останавливаясь при встрече с местными жителями. Дети напомнили сельчанам об особом противопожарном режиме.
В конце пути ребят ждали учебно-познавательные станции с интересными заданиями.
- На станции о тушении очага возгорания лесники рассказали ребятам о видах и способах тушения лесных пожаров. Специалисты Баргузинского лесхоза научили ребят пользоваться ранцевым лесным огнетушителем, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Узнать о том, как обнаруживают лесной пожар, и что происходит после этого, дети смогли на станции «Работа быстрого реагирования». Также работники Баргузинского лесничества покатали ребят на квадроцикле.
На станции «Выживание в лесу. Тропинка Робинзона» юные лесники и их родители научились правильно разводить разные виды костров для сушки одежды, подогрева пищи и ночлега. Они на практике разобрали, что необходимо взять с собой поход в лес, а что лучше оставить дома. Также дети научились определять части света по деревьям, ручным часам, компасу и оказывать первую медицинскую помощь.
Завершающим этапом занятия стала станция «Тушения огня с дальней дистанции». Специалисты противопожарной службы рассказали детям о боевой одежде пожарного, провели подробную беседу о поведении в лесу при возникшем пожаре и мерах профилактики. В конце ребята сбивали кегли с помощью пожарного рукава, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии лесники покатали детей на квадроциклах
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