В том числе зрители увидят эстафету
С 1 по 2 июля на Центральном стадионе Бурятии пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, первой чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами, заслуженного тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой.
В этом году соревнования было решено провести в Улан-Удэ.
На данный старт съедутся сильнейшие юные легкоатлеты всей России (от 2008 до 2002 г.р.), для выявления сильнейших в многоборье (60 и 300 метров с барьерами, 100 и 200 метров, 1000 и 1500 метров, 60 и 200 метров. Также будет проведена эстафета 4 по 200 метров).
Вход свободный, сообщила известная спортсменка Алёна Мироманова.
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
Общество, Фото:
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