Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по лёгкой атлетике

В том числе зрители увидят эстафету



С 1 по 2 июля на Центральном стадионе Бурятии пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, первой чемпионки Европы в беге на 400 метров с барьерами, заслуженного тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой.



В этом году соревнования было решено провести в Улан-Удэ.



На данный старт съедутся сильнейшие юные легкоатлеты всей России (от 2008 до 2002 г.р.), для выявления сильнейших в многоборье (60 и 300 метров с барьерами, 100 и 200 метров, 1000 и 1500 метров, 60 и 200 метров. Также будет проведена эстафета 4 по 200 метров).



Вход свободный, сообщила известная спортсменка Алёна Мироманова.



