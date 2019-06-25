В Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану

Лучшие спортсмены-трейсеры покажут зрителям свои выступления



В Иркутске 29 июня в полдень стартуют соревнования по паркуру и фрирану «Нет границ». Экстремальщики будут состязаться на площади Конституции.



В турнире примут участие опытные и профессиональные спортсмены-трейсеры из Иркутска и Иркутской области. В программе состязаний – показательные выступления лучших спортсменов-трейсеров, флешмоб разминка, розыгрыш специальных призов среди зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

