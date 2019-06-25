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В Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану

В Иркутске пройдут соревнования по паркуру и фрирану
Общество,  Фото:pixabay.com
Лучшие спортсмены-трейсеры покажут зрителям свои выступления

В Иркутске 29 июня в полдень стартуют соревнования по паркуру и фрирану «Нет границ». Экстремальщики будут состязаться на площади Конституции.

В турнире примут участие опытные и профессиональные спортсмены-трейсеры из Иркутска и Иркутской области. В программе состязаний – показательные выступления лучших спортсменов-трейсеров, флешмоб разминка, розыгрыш специальных призов среди зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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