Викторина пройдёт на открытом воздухе
28 июня в 18:00 во дворе Музея истории города Улан-Удэ пройдёт интеллектуальная игра по массовой культуре «Pop-League» на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Для того чтобы принять участие в викторине нужно выполнить четыре простых условия:
- Собрать команду от 4 до 6 человек;
- Придумать крутое название;
- Зарегистрироваться в группе ВКонтакте Музея истории города, указав название команды;
- Прийти 28 июня в 18:00 в музей (вход через зелёные ворота).
Возрастное ограничение 16+
В музее Улан-Удэ проведут игру по поп-культуре
Общество, Фото:
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