В музее Улан-Удэ проведут игру по поп-культуре

Викторина пройдёт на открытом воздухе



28 июня в 18:00 во дворе Музея истории города Улан-Удэ пройдёт интеллектуальная игра по массовой культуре «Pop-League» на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба музея.



Для того чтобы принять участие в викторине нужно выполнить четыре простых условия:

- Собрать команду от 4 до 6 человек;

- Придумать крутое название;

- Зарегистрироваться в группе ВКонтакте Музея истории города, указав название команды;

- Прийти 28 июня в 18:00 в музей (вход через зелёные ворота).



Возрастное ограничение 16+

