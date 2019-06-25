До конца 2019 года услуга беспроводного подключения к Интернету станет доступна пассажирам ещё шести вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги
Бесплатный wi-fi появится на станциях Тулун, Нижнеудинск, Коршуниха-Ангарская, Усть-Илимск, Лена и Таксимо.
В настоящее время беспроводная сеть работает на 14 вокзалах магистрали: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Тайшет, Вихоревка, Падунские Пороги, Северобайкальск, Наушки, Новая Чара, Слюдянка.
Доступ в Интернет с мобильного телефона или ноутбука распространен на бизнес-залы и комнаты длительного отдыха. Оборудование позволяет устанавливать соединение на скорости до 10 Мбит в секунду, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
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