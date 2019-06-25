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Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо

Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
Общество,  Фото:pixabay.com
До конца 2019 года услуга беспроводного подключения к Интернету станет доступна пассажирам ещё шести вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги

Бесплатный wi-fi появится на станциях Тулун, Нижнеудинск, Коршуниха-Ангарская, Усть-Илимск, Лена и Таксимо.

В настоящее время беспроводная сеть работает на 14 вокзалах магистрали: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Тайшет, Вихоревка, Падунские Пороги, Северобайкальск, Наушки, Новая Чара, Слюдянка.

Доступ в Интернет с мобильного телефона или ноутбука распространен на бизнес-залы и комнаты длительного отдыха. Оборудование позволяет устанавливать соединение на скорости до 10 Мбит в секунду, сообщает пресс-служба ВСЖД.
вокзал интернет
 
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