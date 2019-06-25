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В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей

В Забайкалье главбух садика присвоил себе почти 4 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Он более двух лет завышал себе зарплату

В Забайкальском крае по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении главбухом детского сада около 4 млн. рублей бюджетных средств.

Установлено, что главный бухгалтер детского сада, являясь должностным и материально ответственным лицом, в январе 2017 года решил похитить денежные средства дошкольного учреждения путём завышения сумм собственной заработной платы.

С января 2017 года по апрель 2019 года он вносил в реестры на перечисление заработной платы недостоверные сведения о перечислении предназначенной для себя завышенной суммы денежных средств, которые впоследствии направлял в отделение банка.

Всего бухгалтеру таким образом излишне перечислено 3 млн 866 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании главного бухгалтера дошкольного образовательного учреждения. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.
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