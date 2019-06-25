Часть Улан-Удэ останется без воды

На нескольких участках проводятся ремонтные работы



Сегодня, 25 июня, по улице Жердева отключат горячую воду до 16:00. Здесь проводятся капитальный ремонт по замене трубопровода.



Под отключение попадают: ул. Жердева 64, 60, 58; ул. Калашникова, 11.



С 10:00 до 14:00 по улице Краснофлотской также будет прекращена подача горячего водоснабжения в связи с установкой водомеров. Без благ цивилизации останутся потребители с улиц: Гагарина 22; Хоца Намсараева 2 «А», 2 «Б», 2 «В»; ул. Пестеля 8.



С 10:30 до 14:00 будут проводиться работы по улице Тулаева, где также отключат горячую воду. Под отключение попадают десятки домов: ул. Павлова 76/1, 76/2. 48, 50, 52, 45, 47,49,48а,46; ул. Сахьяновой 15, 16, 17, 18, 19; ул. Пирогова, 2/2, 10, 10а; детский сад №112 ул. Павлова72 «а»; СКОШИ №2 8 вида ул. Дальневосточная 1; церковь, пожарная часть, ветеринария.



