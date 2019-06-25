Военных в Бурятии подняли по тревоге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проводятся проверки внезапной боеготовности



Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.



Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и приступили к совершению многокилометровых маршей в заданные районы.



Во время первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развёртыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях.



В завершении внезапной проверки с военнослужащими привлекаемых соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой. По результатам каждое подразделение будет оценено.



Особое внимание в ходе мероприятий уделено развёртыванию командных пунктов и организации взаимодействия между соединениями при выполнении поставленных задач.



К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.



- 24 июня 2019 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения, - сообщает пресс-служба ВВО.



Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



