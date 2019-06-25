 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Военных в Бурятии подняли по тревоге

Военных в Бурятии подняли по тревоге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проводятся проверки внезапной боеготовности

Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и приступили к совершению многокилометровых маршей в заданные районы.

Во время первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развёртыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях.

В завершении внезапной проверки с военнослужащими привлекаемых соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой. По результатам каждое подразделение будет оценено.

Особое внимание в ходе мероприятий уделено развёртыванию командных пунктов и организации взаимодействия между соединениями при выполнении поставленных задач.

К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.

- 24 июня 2019 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения, - сообщает пресс-служба ВВО.

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
Бесплатный Wi-Fi появится на вокзале Таксимо
Общество, 25.06.2019
До конца 2019 года услуга беспроводного подключения к Интернету станет доступна пассажирам ещё шести вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги
Часть Улан-Удэ останется без воды
Часть Улан-Удэ останется без воды
Общество, 25.06.2019
На нескольких участках проводятся ремонтные работы
В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
В Улан-Удэ на газоне выросла конопля
Общество, 25.06.2019
Необычный вид «газона» растёт на Бурводе
Военных в Бурятии подняли по тревоге
Военных в Бурятии подняли по тревоге
Общество, 25.06.2019
Проводятся проверки внезапной боеготовности
В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи
В Улан-Удэ с размахом отпразднуют День молодёжи
Общество, 25.06.2019
В том числе на празднике КВНщики разыграют Кубок работающей молодёжи
В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
Общество, 25.06.2019
В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходят учения для сапёров
Иркутский спецназовец стал чемпионом мира
Иркутский спецназовец стал чемпионом мира
Общество, 25.06.2019
Чемпионат мира по силовому многоборью проходил в городе Выборг
Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»
Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»
Общество, 25.06.2019
По словам Марины Шимадиной, детский театр набирает популярность
Туристов на Байкале в Бурятии встречают обнимающиеся нерпы
Туристов на Байкале в Бурятии встречают обнимающиеся нерпы
Общество, 25.06.2019
На въезде в Забайкальский нацпарк установили необычную скульптуру
Москвичка Наталья Бурдина с приёмным сыном из Бурятии посетят «Голос кочевников»
Москвичка Наталья Бурдина с приёмным сыном из Бурятии посетят «Голос кочевников»
Общество, 25.06.2019
Стал известен график официальных мероприятий известной семьи Бурдиных в республике  
Путин наградил учёного из Бурятии за заслуги перед Отечеством
Путин наградил учёного из Бурятии за заслуги перед Отечеством
Общество, 25.06.2019
Александр Семёнов много лет трудится в СО РАН Бурятии
В Бурятии пройдёт молебен у ступы Гомбо-ламы
В Бурятии пройдёт молебен у ступы Гомбо-ламы
Общество, 25.06.2019
Молебен состоится в Курумканском районе
Пилотажная группа «Соколы России» выступит в Чите
Пилотажная группа «Соколы России» выступит в Чите
Общество, 25.06.2019
Военнослужащие Восточного военного округа приготовили грандиозный праздник для жителей и гостей Читы
Роспотребнадзор Бурятии просит не возить в летние лагеря чипсы и газировку
Роспотребнадзор Бурятии просит не возить в летние лагеря чипсы и газировку
Общество, 25.06.2019
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы родителям отдыхающих в летних лагерях детей
Приставы Бурятии вошли в сборную Дальнего Востока
Приставы Бурятии вошли в сборную Дальнего Востока
Общество, 25.06.2019
Этап ведомственного чемпионата по служебному биатлону прошёл в Чите

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^