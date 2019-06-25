В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи

Он будет располагаться в посёлке Антипиха
В Чите хотят создать единый диспетчерский центр и сократить тем самым время доезда медицинских бригад к пациентам на одну-две жизненно важных минуты. Удастся это благодаря капитальному ремонту здания для станции скорой медицинской помощи.
Сегодня станция скорой медицинской помощи располагается в типовом трёхэтажном здании с тёплым стояночным боксом для санитарного автотранспорта. Кроме того, в структуру организации входят пять подстанций по ул. Ярославского, Гагарина, в пятом микрорайоне Читы, а также в посёлке Восточный и в селе Смоленка. Станция обслуживает 361 тысячу жителей Читы и Читинского района.
По словам главного врача организации Николая Коновалова, на базе станции скорой медицинской помощи в 2020 году планируется создание единого диспетчерского центра по приёму вызовов не только на территории Читы, но и всего Забайкальского края. Его целями станут контроль оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, уменьшение времени доезда бригад скорой медицинской помощи до места вызова на одну-две минуты в рамках целевых нормативов, которые могут стать решающими для пациентов в критическом состоянии.
Однако единый диспетчерский центр необходимо размещать в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям для медицинских организаций. Между тем, в старом здании свободных площадей нет. Поэтому для размещения единого центра уже в этом году начнётся капитальный ремонт здания бывшей психиатрической больницы №1, которое находится в посёлке Антипиха. Срок окончания проекта – ориентировочно середина 2020 года. Здесь будет проведена полная замена инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения, пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков, напольного покрытия, а также отделка стен. В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста на мероприятие предусмотрено выделение 53,2 миллиона рублей.
Бригады центральной станции и ремонтные бригады останутся на прежнем месте. В отремонтированное здание переедут администрация, учебно-симуляционный центр, диспетчеры и консультанты. Кроме того, в этом же помещении планируется разместить территориальный центр медицины катастроф, работа которого неразрывно связана со станцией скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.
В Забайкалье создадут единый диспетчерский центр скорой помощи
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