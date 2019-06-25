Грозы стали причиной пожаров в Иркутской области

Вчера из-за ударов молний случилось шесть возгораний



Грозы стали основной причиной возникновения лесных пожаров в Иркутской области. Из девяти возгораний, зарегистрированных 24 июня, шесть образовались из-за ударов молний.



Вчера на землях лесного фонда в регионе ликвидировано три пожара, по одному – в Усть-Илимском, Чунском и Тайшетском районах. Общая площадь этих возгораний составляла 7,5 га.



В локализованном состоянии на утро текущего дня перешёл один очаг на площади 110 га в Тайшетском районе. Действовало пять возгораний на общей площади 63,5 га, в том числе 43,5 га, покрытых лесом: по одному – в Усть-Кутском, Киренском, Нижнеилимском, Катангском и Чунском районах.



В зоне космического мониторинга на территории Бодайбинского района находился один природный пожар площадью 547 га, также возникший из-за грозы.



В тушении лесных пожаров 24 июня было задействовано 10 пожарных-десантников, семь сотрудников лесной охраны, пять мобилизованных граждан, четыре единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли два самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолётов. Вертолёт Ми-8 применялся для доставки десантников и грузов к месту пожара в Нижнеилимском районе. Общий налёт авиационной техники составил 32 часа 15 минут.

