В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии, Алтая и Красноярска
В Иркутске с 24 по 30 июня на базе городского шахматного клуба проходит чемпионат Сибирского федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены Иркутской области, Республики Бурятия, Алтайского и Красноярского краев и других регионов.
Чемпионат СФО проводится в двух лигах. В высшей лиге есть возможность выполнить норматив мастера спорта России, а также увеличить индивидуальный рейтинг. В первой лиге можно будет выполнить нормативы кандидата в мастера спорта и первого спортивного разряда. Соревнования проходят в трёх программах – в классической, быстрой и молниеносной.
Организатором чемпионата Сибири выступает областная Федерация шашек при поддержке министерства спорта Приангарья, городского управления по физической культуре и спорту и городского спортивно-методического центра. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам
Общество, Фото:
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