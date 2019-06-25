В Иркутске проходит Чемпионат СФО по шашкам

В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии, Алтая и Красноярска



В Иркутске с 24 по 30 июня на базе городского шахматного клуба проходит чемпионат Сибирского федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены Иркутской области, Республики Бурятия, Алтайского и Красноярского краев и других регионов.



Чемпионат СФО проводится в двух лигах. В высшей лиге есть возможность выполнить норматив мастера спорта России, а также увеличить индивидуальный рейтинг. В первой лиге можно будет выполнить нормативы кандидата в мастера спорта и первого спортивного разряда. Соревнования проходят в трёх программах – в классической, быстрой и молниеносной.



Организатором чемпионата Сибири выступает областная Федерация шашек при поддержке министерства спорта Приангарья, городского управления по физической культуре и спорту и городского спортивно-методического центра. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

