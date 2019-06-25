В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходят учения для сапёров
Для предстоящих учений на полигоне Цугол специалисты инженерно-сапёрных подразделений из Бурятии подготовили оборонительный плацдарм.
Военнослужащие в костюмах сапёра «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники к берегу реки Онон.
Военные инженеры отработали методику обнаружения и обезвреживания противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек, установленных условным противником.
Инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника.
Всего для розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол будет установлено несколько сотен имитационных средств общим весом более 2 тонн и 500 метров невзрывных заграждений. Будет оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 30 километров путей для выдвижения и манёвра войск, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
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