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В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы

В Забайкалье сапёры обезвредили мины-сюрпризы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкальском крае на полигоне Цугол проходят учения для сапёров

Для предстоящих учений на полигоне Цугол специалисты инженерно-сапёрных подразделений из Бурятии подготовили оборонительный плацдарм.

Военнослужащие в костюмах сапёра «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники к берегу реки Онон.

Военные инженеры отработали методику обнаружения и обезвреживания противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек, установленных условным противником.

Инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника.

Всего для розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол будет установлено несколько сотен имитационных средств общим весом более 2 тонн и 500 метров невзрывных заграждений. Будет оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 30 километров путей для выдвижения и манёвра войск, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
военнослужащие учения
 
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