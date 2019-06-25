Иркутский спецназовец стал чемпионом мира

Чемпионат мира по силовому многоборью проходил в городе Выборг



Сотрудник спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области Николай Шумаков стал чемпионом мира по армлифтингу.



Открытый чемпионат мира по силовому многоборью проходил в городе Выборг Ленинградской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, стран ближнего зарубежья и Европы.



Офицер полиции из Иркутска занял первое место в дисциплине «Эскалибур», как в своей весовой категории (до 70 килограмм), так и в абсолютной весовой категории. Помимо этого, лейтенант полиции стал первым в «Русской рулетке» в своей весовой категории, обойдя атлетов из Финляндии, Германии, Великобритании и других стран.



Заниматься армлифтингом Николай начал несколько лет назад. За непродолжительное время он несколько раз поднимался на пьедестал в соревнованиях различного уровня, в том числе и становился первым на чемпионате мира в 2018 году.



- Планирую готовиться к аналогичному первенству в следующем году. Также попробую свои силы и в других дисциплинах армлифтинга, - говорит чемпион мира из Иркутска Николай Шумаков.







По информации ГУ МВД по Иркутской области

