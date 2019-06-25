Они участвовали в открытом республиканском первенстве среди юниоров
Спортсмены из Иркутской области выиграли шесть медалей на открытом первенстве Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет, посвящённом памяти мастера спорта международного класса Жаргала Дондупова. Турнир проходил 21 и 22 июня в Улан-Удэ.
Золотые медали завоевали Антон Евдокимов в весовой категории до 65 кг и Дмитрий Орлов в весе до 79 кг. Серебряными призёрами стали Павел Шишлаков (весовая категория до 74 кг), Валерий Монхороев (до 79 кг) и Шота Кортиев (до 97 кг). Бронзовая медаль – у Тимура Осодоева в весовой категории до 79 кг.
Всего в соревнованиях приняли участие около 150 борцов из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Борцы Приангарья выиграли 6 медалей в Бурятии
Общество, Фото:
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