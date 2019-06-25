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Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»

Театральный критик в Улан-Удэ: «Детский театр становится трендом»
Общество,  Фото:Александра Данилова
По словам Марины Шимадиной, детский театр набирает популярность

22 июня на Малой сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева состоялось очередное мероприятие в рамках проекта «Театральный лекторий». На этот раз Бурятию посетила Марина Шимадина, театральный критик, журналист, неоднократный член экспертного совета фестивалей «Золотой маски» и «Арлекин», куратор Детского Weekenda фестиваля «Золотая Маска». Она прилетела посмотреть премьеру спектакля «Сказка странствий» и прочитала лекцию, посвящённую современным тенденциям в детском театре, «Новые тексты и новые формы», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

– Для театра – это смелость и риск брать новые темы и новые тексты, экспериментировать, но без этого детский театр, как и взрослый, не может жить, развиваться, он превратится в музей, который будет неинтересен выросшим детям.

Лекция Марины Шимадиной была посвящена новым текстам, которые сегодня приходят на смену старым сказкам, и формам, становящимся все более востребованными в детском театре.

– Появляются молодые режиссёры, которым интересно работать в детском театре. Они не ставят детские утренники для галочки, они сами увлечены и горят этим, пробуют новые форматы, берут новые тексты, поэтому детский театр набирает популярность, становится трендовым.

Сегодня, действительно, детскому театру порой приходится непросто, так как он вынужден конкурировать с кинотеатрами, современными гаджетами, компьютерными играми, виртуальной реальностью.

– Сегодня у детей большой выбор развлечений. И в этой ситуации театр должен что-то такое предложить, что может оторвать детей от гаджетов. Но что можно противопоставить всему этому, так это серьезный разговор с детьми по душам, попытка поговорить о проблемах, которые действительно их волнуют, которыми они не могут поделиться с родителями, в школе, со сверстниками. Театр может стать площадкой для живого общения, обсуждения проблем как общественных и социальных, так и личных. Это непосредственный диалог может стать тем, что привлечет в театр новых зрителей.

Марина Евгеньевна рассказала о новых драматургических и литературных текстах, которые сейчас чаще всего становятся материалом для спектаклей, о том, что сегодня современная драматургия изобилует подростковыми пьесами и испытывает недостаток в детских. О темах, которые поднимает современный детский театр.

– У зарубежных драматургов всё-таки шире тематический набор. У нас пишут, в основном, о проблемах семьи, школы, подростка, ограничиваясь бытовой и психологической тематикой, у них практически нет тем, на которые с детьми не говорят.

Театральный критик познакомила присутствующих с примерами детских спектаклей, которые сегодня попадают в программу фестиваля «Арлекин» и Детского Weekenda фестиваля «Золотая Маска». Рассказала о новых формах: спектакль-чат, спектакль-комикс, документ, бродилка.

– Совершенно разные жанры, которые сегодня используются во взрослом театре, с таким же успехом могут существовать и в детском театре, поскольку дети всегда готовы к открытиям. Им еще интереснее, чем взрослым, пробовать новые форматы, не только сидеть в зрительном зале, но и принимать участие в спектакле – для них это полный восторг!

В конце лекции Марина Евгеньевна отметила репертуар Русского драматического театра, который уделяет большое внимание подростковой драматургии. Так за последнее время появились спектакли по пьесам российских драматургов: «Вдох-выдох» Юлии Тупикиной, «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, «Макаки, пицца и деструкция» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, «Наташина мечта» Ярославы Пулинович. Ежегодно проходит творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа».
театр критика
 
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