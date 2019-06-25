В Чите проведут праздник для молодых семей

На мероприятии они смогут попеть, потанцевать и поиграть



29 июня в столице Забайкалья на территории муниципальной спортивной базы «Берёзка» вновь своих гостей соберёт Праздник молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



Молодые семьи смогут принять участие в «Весёлых стартах», пройти психологические тесты, попеть, потанцевать, поиграть. Будет чем заняться детям, взрослым участникам команд и их болельщикам. В конце праздника определится, кто станет в этом году самой спортивной или музыкальной молодой семьёй Читы.

