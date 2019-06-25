В программе – экстремальный спорт, паркур, воркаут и брейк-данс
30 июня в читинском ТРЦ «Макси» состоится фестиваль уличных культур «Здесь и сейчас». Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Зрители увидят хип-хоп, экстремальный спорт, рэп, брейк-данс, паркур и воркаут – и всё это на одной площадке. Организаторы обещают соревнования, показательные выступления от уличных фокусников и зажигательную музыку, а главное – погружение в атмосферу настоящего андерграунда.
Столица Забайкалья примет фестиваль уличных культур
Общество, Фото:
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