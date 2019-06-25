Столица Забайкалья примет фестиваль уличных культур

В программе – экстремальный спорт, паркур, воркаут и брейк-данс



30 июня в читинском ТРЦ «Макси» состоится фестиваль уличных культур «Здесь и сейчас». Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Зрители увидят хип-хоп, экстремальный спорт, рэп, брейк-данс, паркур и воркаут – и всё это на одной площадке. Организаторы обещают соревнования, показательные выступления от уличных фокусников и зажигательную музыку, а главное – погружение в атмосферу настоящего андерграунда.

