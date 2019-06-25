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В Бурятии пройдёт молебен у ступы Гомбо-ламы

В Бурятии пройдёт молебен у ступы Гомбо-ламы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен состоится в Курумканском районе

27 июня состоится молебен у ступы аграмбы ламы Гомбо Занданова в местности Хадын Боори в Курумканском районе Бурятии. В молебне примет участие Дид Хамбо лама по Бурятии (заместитель Хамбо Ламы), доктор буддийской философии Дагба Очиров.

После молебна состоится культурно-спортивная программа.

Приглашаются все желающие.

- Для подношений нужны: тогооной или водка, молоко, чай, отварное мясо, сладости, фрукты, жёлтый хадак, а лучше хадаки пяти цветов, благовония, - сообщили в Курумканском дацане.

Справка:

Гомбо-лама имел в буддийской духовной иерархии высокий титул аграмба-ламы. Прошёл обучение в Тибете. Гомбо-лама во времена гонений и запретов на религию, рискуя своей жизнью, проповедовал учение Будды.

В Курумканском районе в местности Хадын-Боори сельского поселения «Аргада» был возведён Хонхо-субурган, посвященный Аграмба-ламе Гомбо Занданову.

Во время подготовительных работ к строительству в земле был найден колокольчик-хонхо. Ламы поясняют, что поэтому субурган имеет женское начало; считается, что он будет оберегать домашний очаг и способствовать умножению домашнего скота.

буддизм
 
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