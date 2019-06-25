Пилотажная группа «Соколы России» выступит в Чите

Военнослужащие Восточного военного округа приготовили грандиозный праздник для жителей и гостей Читы



29 июня в рамках празднования Дня молодёжи на аэродроме «Каштак» в Чите состоится масштабная акция «Военная служба по контракту – Твой выбор».



В ходе акции будут развёрнуты два мобильных комплекса отбора на службу по контракту, экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении подразделений Восточного военного округа, авиатехники ДОСААФ России, ретро техники времён Великой Отечественной войны.



Специально для гостей будут развёрнуты площадки динамического показа мастер-классов спортсменами ЦСКА, рукопашного боя военнослужащими разведывательного подразделения ВВО. Также будет установлена специальная тематическая палатка, посвящённая действиям российских военнослужащих в САР. Кульминацией праздника станет выступление специально приглашённой пилотажной группы «Соколы России».



Помимо этого, состоится динамический показ, в ходе которого спортсмены ДОСААФ выполнят прыжки с парашютом, среди «десанта» будут спортсмены, имеющие за плечами более 2 тысяч прыжков.



- В мероприятиях также запланировано участие представителей байкерского клуба, ретро-клуба, представляющего автомобильную технику, клуба военно-исторической реконструкции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Также состоятся церемонии вручения жилищных сертификатов, государственных и ведомственных наград, первых офицерских званий.



Свой подарок гостям подготовили военнослужащие роты почётного караула, которые подарят зрителям красочное выступление.



Не обойдётся и без угощения солдатской кашей и сладким чаем.



Вечером жителей и гостей города ожидает праздничный концерт, который состоится на площади Ленина, сообщили в пресс-службе ВВО.





