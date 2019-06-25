Военнослужащие Восточного военного округа приготовили грандиозный праздник для жителей и гостей Читы
29 июня в рамках празднования Дня молодёжи на аэродроме «Каштак» в Чите состоится масштабная акция «Военная служба по контракту – Твой выбор».
В ходе акции будут развёрнуты два мобильных комплекса отбора на службу по контракту, экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении подразделений Восточного военного округа, авиатехники ДОСААФ России, ретро техники времён Великой Отечественной войны.
Специально для гостей будут развёрнуты площадки динамического показа мастер-классов спортсменами ЦСКА, рукопашного боя военнослужащими разведывательного подразделения ВВО. Также будет установлена специальная тематическая палатка, посвящённая действиям российских военнослужащих в САР. Кульминацией праздника станет выступление специально приглашённой пилотажной группы «Соколы России».
Помимо этого, состоится динамический показ, в ходе которого спортсмены ДОСААФ выполнят прыжки с парашютом, среди «десанта» будут спортсмены, имеющие за плечами более 2 тысяч прыжков.
- В мероприятиях также запланировано участие представителей байкерского клуба, ретро-клуба, представляющего автомобильную технику, клуба военно-исторической реконструкции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Также состоятся церемонии вручения жилищных сертификатов, государственных и ведомственных наград, первых офицерских званий.
Свой подарок гостям подготовили военнослужащие роты почётного караула, которые подарят зрителям красочное выступление.
Не обойдётся и без угощения солдатской кашей и сладким чаем.
Вечером жителей и гостей города ожидает праздничный концерт, который состоится на площади Ленина, сообщили в пресс-службе ВВО.
Пилотажная группа «Соколы России» выступит в Чите
Общество, Фото:
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