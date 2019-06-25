Этап ведомственного чемпионата по служебному биатлону прошёл в Чите
Сборная управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии завоевала второе место во II окружном этапе ведомственного чемпионата по служебному биатлону среди территориальных органов Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили в Чите.
Соревнования по служебному биатлону среди мужчин и женщин проходили в двух видах программ одновременно: кроссе на 3 км и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия на 2-х огневых рубежах (через 1 км дистанции). Личное первенство среди мужчин и женщин определялось по наибольшей сумме очков, набранных участником в стрельбе и беге. Общекомандное первенство определено по наибольшей сумме очков, набранных участниками (мужчины -2, женщины -2).
- Несмотря на то, что трасса спортивного комплекса Орбита в Чите была тяжёлой из-за жаркой погоды, наша команда выступила достойно с результатом 1480 очков. В личном первенстве первое место завоевал судебный пристав по ОУПДС Евгений Аредаков. Среди женщин второе место заняла помощник судебного пристава-исполнителя Кабанского районного отдела Галина Кадырова,- отмечает Андрей Акулов, заместитель руководителя управления ФССП России по Республике Бурятия. – По итогам соревнований наши спортсмены вошли в состав сборной ДФО.
Сборная команда судебных приставов Дальневосточного федерального округа поборется за победу на чемпионате ФССП России по служебному биатлону. Чемпионат пройдёт в июле этого года в Москве.
Приставы Бурятии вошли в сборную Дальнего Востока
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