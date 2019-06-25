Ритуал состоится в Заиграевском районе
30 июня и 1 июля пройдёт освящение буддийского храма Палбарлинг в селе Эрхирик в Бурятии. В честь этого события состоятся буддийские учения Учителей традиции Рипа из Непала Дунгсе Гьетрул Джигме Ринпоче и Лунтрул Дечен Гьюрме Ринпоче. Они долгие годы посвятили практикам медитации в закрытых ретритах.
Также состоится Мистерия Цам - древний ритуальный танец масок, приуроченный ко дню освящения храма Палбарлинг. Мистерию Цам проведут 19 монахов из делегации Непала и Индии. Ритуал состоится 30 июня с 14 до 16 часов.
Место проведения – село Эрхирик (7 км от Улан-Удэ), ул. Шанхай, д. 1/1
Монахи из Непала и Индии проведут в Бурятии Мистерию Цам
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