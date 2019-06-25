Жителей просят соблюдать спокойствие
Завтра, 26 июня в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Такая проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
Завтра в Бурятии завоют электросирены
Общество, Фото:
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