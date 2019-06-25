Росгвардейцы Бурятии выступали в составе команды Восточного округа
На соревнования из боевого ручного стрелкового оружия, которые проходили в Ангарскке, съехалось более 100 росгвардейцев со всей страны. Всего приняли участие 13 команд, спортсмены которых прошли отбор на окружном этапе.
В состав команды Восточного округа вошли 10 лучших представителей сил специального назначения - три сотрудника Росгвардии Бурятии и коллеги из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.
Три дня спортсмены соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и снайперской винтовки из разных положений - лёжа, сидя и стоя.
Сборная команда Восточного округа в командном зачёте одержала победу.
Ранее сотрудники из Бурятии одержали победу на окружных соревнованиях по стрельбе из боевого стрелкового оружия и вошли в состав команды Восточного округа.
- Первое место на чемпионате Росгвардии — это результат совместной, сплоченной работы тренеров, спортсменов и их командиров на местах. Руководители спецподразделений уделяют большое внимание огневой подготовке, как основному виду подготовки сотрудников ОМОН и СОБР, - отметил инструктор по спорту высшей категории спортивной команды при управлении Восточного округа Росгвардии капитан Андрей Солдатов.
По информации Росгвардии по Бурятии
Росгвардейцы Бурятии стали лучшими стрелками в стране
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