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В Бурятии заблокировали 10 сайтов с запрещённой информацией

В Бурятии заблокировали 10 сайтов с запрещённой информацией
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы по выявлению таких сайтов продолжается

В Бурятии ограничили доступ к 10 сайтам, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Это было озвучено в прокуратуре республики на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму и терроризму. В совещании приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов республики.

- Участники обсудили результаты работы по пресечению распространения информации экстремистского характера в сети «Интернет» в 2019 году. Отметили, что на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов в целях недопущения их использования для осуществления экстремистской деятельности, распространения призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В завершении определили комплекс дополнительных мероприятий, чтобы повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

- В случае выявления в сети «Интернет» фактов распространения материалов, признанных экстремистскими, призывов к участию в митингах, шествиях и иных массовых акциях, не согласованных с органами власти, вы можете сообщить в прокуратуру Бурятии через официальный сайт прокуратуры с помощью формы, расположенной в разделе «Противодействие экстремизму и терроризму», - обращаются в надзорном органе к жителям республики. 
прокуратура
 
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