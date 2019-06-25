Работы по выявлению таких сайтов продолжается
В Бурятии ограничили доступ к 10 сайтам, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Это было озвучено в прокуратуре республики на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму и терроризму. В совещании приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов республики.
- Участники обсудили результаты работы по пресечению распространения информации экстремистского характера в сети «Интернет» в 2019 году. Отметили, что на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов в целях недопущения их использования для осуществления экстремистской деятельности, распространения призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В завершении определили комплекс дополнительных мероприятий, чтобы повысить эффективность межведомственного взаимодействия.
- В случае выявления в сети «Интернет» фактов распространения материалов, признанных экстремистскими, призывов к участию в митингах, шествиях и иных массовых акциях, не согласованных с органами власти, вы можете сообщить в прокуратуру Бурятии через официальный сайт прокуратуры с помощью формы, расположенной в разделе «Противодействие экстремизму и терроризму», - обращаются в надзорном органе к жителям республики.
В Бурятии заблокировали 10 сайтов с запрещённой информацией
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы по выявлению таких сайтов продолжается
Родственник ограбил пенсионерку, пока она находилась на балконе
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике местами дожди, ливни, грозы, возможен град
Яхтсмены поборются за «Кубок Иркутского моря»
На распутинский фестиваль «Человек и Природа» отобрана 31 картина
Соревнования юниоров и юниорок закончились 23 июня в Саранске
Всего за пятилетку будет создано 12 новых кинозалов
В Улан-Удэ состоится студенческий форум «Молодёжь Бурятии – за донорство!»
Также он установил новый рекорд Европейских игр
Спортсменка получила «серебро» в весовой категории до 48 кг
Экс-градоначальник скончался в воскресенье на 72-м году жизни
В Бурятии отпразднуют День российской молодёжи
Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Хабаровске
12 осуждённых получили сертификаты после успешного прохождения специальной программы
В селе Хоринск в День памяти и скорби состоялось памятное мероприятие у мемориала «Вечная слава воинам-хоринцам, павшим в боях Отечественной войны 1941-1945гг.»