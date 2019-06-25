В Бурятии заблокировали 10 сайтов с запрещённой информацией

Работы по выявлению таких сайтов продолжается



В Бурятии ограничили доступ к 10 сайтам, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Это было озвучено в прокуратуре республики на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму и терроризму. В совещании приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов республики.



- Участники обсудили результаты работы по пресечению распространения информации экстремистского характера в сети «Интернет» в 2019 году. Отметили, что на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов в целях недопущения их использования для осуществления экстремистской деятельности, распространения призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В завершении определили комплекс дополнительных мероприятий, чтобы повысить эффективность межведомственного взаимодействия.



- В случае выявления в сети «Интернет» фактов распространения материалов, признанных экстремистскими, призывов к участию в митингах, шествиях и иных массовых акциях, не согласованных с органами власти, вы можете сообщить в прокуратуру Бурятии через официальный сайт прокуратуры с помощью формы, расположенной в разделе «Противодействие экстремизму и терроризму», - обращаются в надзорном органе к жителям республики.