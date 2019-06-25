В Улан-Удэ внук-уголовник украл телевизор у бабушки

Родственник ограбил пенсионерку, пока она находилась на балконе



61-летняя улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Пенсионерка рассказала, что внук, с которым она находится в натянутых отношениях, украл из квартиры телевизор, пока она находилась на балконе.



- Увидев, что родственник выходит из дома с её имуществом, женщина потребовала вернуть технику, но он не реагировал. Ущерб составил 14 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские задержали 33-летнего мужчину. Телевизор изъят из скупки, куда его внук продал за 4,5 тысячи рублей.



Ранее родственник уже воровал телевизор и также сдавал его в скупку. Тогда преступление было раскрыто правоохранителями по горячим следам. В настоящее время данное уголовное дело расследовано и направлено в прокуратуру.



Также злоумышленник привлекается к уголовной ответственности за кражу вещей в одном из спортивных магазинов.



Ранее он судим за имущественные преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.