В Бурятии сегодня дождливо

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике местами дожди, ливни, грозы, возможен град



Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура днём 21-26, местами 11-16 тепла.



В Улан-Удэ дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём 21-23 тепла.

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