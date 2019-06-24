В селе Хоринск в День памяти и скорби состоялось памятное мероприятие у мемориала «Вечная слава воинам-хоринцам, павшим в боях Отечественной войны 1941-1945гг.»
Участие в нем приняли полицейские, выпускники образовательных учреждений МВД России, впервые принятые на службу в органы внутренних дел, представители ветеранской организации, юнармейцы, местные жители.
В 12 часов состоялся торжественный ритуал забора земли «Горсть памяти» с могилы 20-летнего солдата Великой Отечественной, жителя села Ониноборск Хоринского района Александра Вандакурова. Он погиб Смоленском в 1943 году и долгих 76 лет считался пропавшим без вести.
Земля была пересыпана в специальный кисет для передачи её на хранение в главный храм Вооружённых Сил РФ к 75-летию Великой Победы.
Останки солдата были найдены в августе 2017 года поисковым отрядом «Честь и долг» в Починковском районе Смоленской области, после чего переданы родным, а в декабре 2017 года перезахоронены на родине воина.
В День памяти и скорби участники митинга говорили о вкладе, который хоринцы внесли в Великую Победу над фашизмом. Они почтили память всех, кто отдал за Победу самое дорогое - жизнь - зажжением свечей и минутой молчания.
В Бурятии взяли «горсть памяти» с могилы солдата
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В селе Хоринск в День памяти и скорби состоялось памятное мероприятие у мемориала «Вечная слава воинам-хоринцам, павшим в боях Отечественной войны 1941-1945гг.»
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