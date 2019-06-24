12 осуждённых получили сертификаты после успешного прохождения специальной программы
В улан-удэнской колонии №8 строгого режима завершилась программа социально-психологической работы в отношении людей с наркотической и алкогольной зависимостью.
В завершающем курс занятии приняли участие нарколог республиканского наркологического диспансера Альбина Иванова, настоятель Свято-Ильинского храма города Улан-Удэ отец Георгий и представитель общества «Анонимные алкоголики».
Они провели лекции на темы «Влияние спиртных напитков и наркотических веществ на организм человека», «Алкогольная и наркотическая зависимости с позиции Русской православной церкви», «Методы избавления от алкогольной зависимости». Также гости передали в фонд библиотеки учреждения религиозную литературу и литературу для профилактики алкоголизма и наркомании.
12 осуждённым, успешно прошедшим программу, вручили сертификаты о прохождении курса, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым помогают бороться с алкоголизмом
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