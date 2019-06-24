24 Июня

23 Июня

Популярное

В Улан-Удэ осуждённым помогают бороться с алкоголизмом

В Улан-Удэ осуждённым помогают бороться с алкоголизмом
Общество, 
12 осуждённых получили сертификаты после успешного прохождения специальной программы

В улан-удэнской колонии №8 строгого режима завершилась программа социально-психологической работы в отношении людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

В завершающем курс занятии приняли участие нарколог республиканского наркологического диспансера Альбина Иванова, настоятель Свято-Ильинского храма города Улан-Удэ отец Георгий и представитель общества «Анонимные алкоголики».

Они провели лекции на темы «Влияние спиртных напитков и наркотических веществ на организм человека», «Алкогольная и наркотическая зависимости с позиции Русской православной церкви», «Методы избавления от алкогольной зависимости». Также гости передали в фонд библиотеки учреждения религиозную литературу и литературу для профилактики алкоголизма и наркомании.

12 осуждённым, успешно прошедшим программу, вручили сертификаты о прохождении курса, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
осужденные алкоголизм наркомания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Общество, 24.06.2019
Экс-градоначальник скончался в воскресенье на 72-м году жизни
В центре Улан-Удэ раскрасят старые «Жигули»
В центре Улан-Удэ раскрасят старые «Жигули»
Общество, 24.06.2019
В Бурятии отпразднуют День российской молодёжи
Сотрудник МЧС Бурятии стал вторым на чемпионате Дальнего Востока
Сотрудник МЧС Бурятии стал вторым на чемпионате Дальнего Востока
Общество, 24.06.2019
Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Хабаровске
В Улан-Удэ осуждённым помогают бороться с алкоголизмом
В Улан-Удэ осуждённым помогают бороться с алкоголизмом
Общество, 24.06.2019
12 осуждённых получили сертификаты после успешного прохождения специальной программы
В Бурятии взяли «горсть памяти» с могилы солдата
В Бурятии взяли «горсть памяти» с могилы солдата
Общество, 24.06.2019
В селе Хоринск в День памяти и скорби состоялось памятное мероприятие у мемориала «Вечная слава воинам-хоринцам, павшим в боях Отечественной войны 1941-1945гг.»
Выпускница из Забайкалья готова продать почку ради матери-алкоголички
Выпускница из Забайкалья готова продать почку ради матери-алкоголички
Общество, 24.06.2019
17-летняя девушка из Забайкальского края, готовая пойти на всё ради матери, обратилась к Андрею Малахову
Яна Енина из Бурятии едет на всемирную Универсиаду
Яна Енина из Бурятии едет на всемирную Универсиаду
Общество, 24.06.2019
Всемирная летняя Универсиада состоится в Неаполе
Георгий Кушиташвили пригласил улан-удэнцев на турнир по боксу
Георгий Кушиташвили пригласил улан-удэнцев на турнир по боксу
Общество, 24.06.2019
В этом году Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет юбилейные 50-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал»
Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал обходить Байкал пешком
Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал обходить Байкал пешком
Общество, 24.06.2019
Сегодня знаменитый марафонец пошёл в путь, который в 2016 году прервал энцефалитный клещ
В Бурятии 600 танкистов приступили к легководолазной подготовке
В Бурятии 600 танкистов приступили к легководолазной подготовке
Общество, 24.06.2019
Они учатся спасаться с затопленной боевой техники
В сквере в Иркутске пройдёт благотворительный концерт
В сквере в Иркутске пройдёт благотворительный концерт
Общество, 24.06.2019
Он посвящён Дню борьбы с наркоманией
Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» прошёл в Улан-Удэ
Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» прошёл в Улан-Удэ
Общество, 24.06.2019
21 июня в детском саду № 173 «Росинка» прошли соревнования «Папа, мама, я – дружная семья»
Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе
Анатолий Михаханов снялся в видеоклипе
Общество, 24.06.2019
Бывший сумоист снимался в клипе с девочками-двойняшками. ВИДЕО
Улан-удэнцев просят высказать мнения по скверу «Ровесникам, ушедшим в бой»
Улан-удэнцев просят высказать мнения по скверу «Ровесникам, ушедшим в бой»
Общество, 24.06.2019
Разрабатывается документация для сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Бурятию настигнет непогода
Бурятию настигнет непогода
Общество, 24.06.2019
Ожидается усиление ветра, дожди, грозы  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^