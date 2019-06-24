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Сотрудник МЧС Бурятии стал вторым на чемпионате Дальнего Востока

Сотрудник МЧС Бурятии стал вторым на чемпионате Дальнего Востока
Общество, 
Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Хабаровске

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Бурятии чествовали спортсменов, участвовавших в чемпионате Дальневосточного федерального округа по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на соревнованиях в Хабаровске участвовало 8 команд из разных регионов Дальневосточного федерального округа.

По итогам первого дня с наилучшим результатом в общекомандном зачёте дистанцию прошли представители Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Вторыми стали специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России. Третий результат показала команда из Бурятии.

В личном первенстве лидером стал Максим Борисенко, курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии из Приморского края. Он показал время - 5 минут 43,62 секунды. Второй результат у Михаила Семенникова из Бурятии – 5 минут 46,75 секунды. Третьим стал Александр Мезенцев из Амурской области, который показал время 5 минут 49,93 секунды.

По условиям соревнований по силовому многофункциональному многоборью среди пожарных и спасателей все упражнения выполняются в полной экипировке – «боевой» одежде пожарного, сапогах, ремне с топором, крагах, дыхательным аппаратом и баллоном со сжатым воздухом за спиной. Общий вес обмундирования составляет порядка 20 килограмм.

Призёры чемпионата получили памятные дипломы, медали и кубки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС оп Бурятии.
МЧС
 
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