Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Хабаровске
Сегодня в Главном управлении МЧС России по Бурятии чествовали спортсменов, участвовавших в чемпионате Дальневосточного федерального округа по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на соревнованиях в Хабаровске участвовало 8 команд из разных регионов Дальневосточного федерального округа.
По итогам первого дня с наилучшим результатом в общекомандном зачёте дистанцию прошли представители Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Вторыми стали специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России. Третий результат показала команда из Бурятии.
В личном первенстве лидером стал Максим Борисенко, курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии из Приморского края. Он показал время - 5 минут 43,62 секунды. Второй результат у Михаила Семенникова из Бурятии – 5 минут 46,75 секунды. Третьим стал Александр Мезенцев из Амурской области, который показал время 5 минут 49,93 секунды.
По условиям соревнований по силовому многофункциональному многоборью среди пожарных и спасателей все упражнения выполняются в полной экипировке – «боевой» одежде пожарного, сапогах, ремне с топором, крагах, дыхательным аппаратом и баллоном со сжатым воздухом за спиной. Общий вес обмундирования составляет порядка 20 килограмм.
Призёры чемпионата получили памятные дипломы, медали и кубки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС оп Бурятии.
Сотрудник МЧС Бурятии стал вторым на чемпионате Дальнего Востока
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом году Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет юбилейные 50-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал»
Сегодня знаменитый марафонец пошёл в путь, который в 2016 году прервал энцефалитный клещ
21 июня в детском саду № 173 «Росинка» прошли соревнования «Папа, мама, я – дружная семья»
Бывший сумоист снимался в клипе с девочками-двойняшками. ВИДЕО
Разрабатывается документация для сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Ожидается усиление ветра, дожди, грозы
Соседи не дают людям с ограниченными возможностями здоровья ключи от общего туалета
Там же восстановят все скамейки и освещение
В нацпарке пройдёт «День рыбака»
Дом обманутых дольщиков на Столичной несколько лет не растёт выше фундамента
В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны по итогам служебной деятельности за первое полугодие 2019 года
В гарнизонном разводе приняли участие более 150 сотрудников Росгвардии и МВД, работников частных охранных предприятий, представителей казачества и народных дружин
Все они стали участниками первого открытого мастер-класса по ёхору от театра песни и танца «Байкал»
22 июня на III литературно-музыкальном фестивале «Алые паруса» в городе Севастополь военный оркестр Вооружённых сил РФ исполнил композицию «Селенгинский вальс»
На двух участках проводятся ремонтные работы