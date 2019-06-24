Всемирная летняя Универсиада состоится в Неаполе
Спортсменка из Улан-Удэ Яна Енина включена в сборную России по пулевой стрельбе на всемирной летней Универсиаде. Об этом сообщают в федерации по пулевой стрельбе Бурятии.
Летняя Универсиада состоится с 3 по 14 июня в итальянском городе Неаполь. Эта Универсиада станет юбилейной, 30-й по счёту. Соревнования пройдут по 18 видам спорта. Помимо олимпийских видов, будет представлено регби.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной Яна Енина выиграла первенство Европы в Хорватии. В 2018 году спортсменка завоевала серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине, за что получила в Бурятии сертификат на жильё в 2,2 миллиона. Также в прошлом году Яна стала бронзовым призёром первенства мира.
За спортивные достижения Яна получила звание «Лучший юный спортсмен Бурятии 2018 года», а её наставник Александр Степанов получил титул лучшего тренера юного спортсмена.
Спортсмены из Бурятии не раз становились призёрами Универсиады. Дважды в составе сборной России по волейболу становилась чемпионкой всемирных Универсиад в Кванджу (2015) и Тайбэе (2017) уроженка Бурятии Светлана Сербина. Серебряные медали завоёвывала пулевик Валентина Протасова. Ещё несколько медалей приносили лучники, в том числе известная спортсменка Инна Степанова.
Что касается зимней Универсиады, то в Красноярске этой весной блистала лыжница Алиса Жамбалова, завоевавшая четыре золотых медали.
Яна Енина из Бурятии едет на всемирную Универсиаду
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