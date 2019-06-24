Георгий Кушиташвили пригласил улан-удэнцев на турнир по боксу

В этом году Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет юбилейные 50-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал»
Эти состязания уже давно стали своеобразным брендом бурятского бокса. Соревнования проходят в память чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова, сообщает минспорта Бурятии.
Честь Бурятии будут отстаивать сильнейшие боксёры Георгий Кушиташвили, Николай Харанхоев, Радна Цыбиков и другие спортсмены республики. За медали на ринге сразятся и девушки, в числе которых Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Елена Гапешина.
На турнир приедут боксёры и боксаны из 16 регионов России, а также Южной Кореи, Монголии и Казахстана.
Соревнования начнутся 26 июня с 12:00, в 17:00 стартует торжественное открытие. 26 и 27 июня спортсмены будут участвовать в предварительных боях. Полуфиналы начнутся 28 июня с 12:00. В заключительный день 29 июня с 15:00 болельщиков ждут финалы и торжественная церемония закрытия соревнований.
Как сообщал «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили готовится к чемпионату мира
, который пройдёт в сентябре в Екатеринбурге.
В этом году Физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ примет юбилейные 50-е всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Байкал»
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