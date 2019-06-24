21 июня в детском саду № 173 «Росинка» прошли соревнования «Папа, мама, я – дружная семья»
В мероприятии приняли участие 11 семей, проживающих в Железнодорожном районе. Участники соревновались в следующих конкурсах: полоса препятствий, гольф, тир, «механическая рука», «ловкий ежик» и другие.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место заняла семья Цыренжаповых (детский сад № 67 «Подснежник»);
2 место – семья Трифоновых (детский сад № 72 «Аленушка»);
3 место – семья Галсановых (детский сад № 161 «Елочка»).
Победители и призёры награждены дипломами, подарочными сертификатами и призами. В трёх номинациях вручены дипломы и сертификаты, сообщает администрация Железнодорожного района Улан-Удэ.
Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» прошёл в Улан-Удэ
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