В Улан-Удэ инвалиды вынуждены из-за дискриминации соседей ходить по нужде в ведро и в кафе

Соседи не дают людям с ограниченными возможностями здоровья ключи от общего туалета



Бурятский журналист, человек с ограниченными возможностями здоровья Митап Цыренов вместе со своей супругой попали в немыслимую ситуацию.



В связи с начавшимся ремонтом в их квартире, супруги сняли комнату в общежитии по улице Октябрьская, 21. Вскоре семейная пара поняла, что соседи им совсем не рады.



- Доступ к туалету тут у них закрыт, дверь запирается на ключ. И вот сейчас, по словам хозяйки Натальи Андреевны, выяснилось, что соседи, недовольные тем, что рядом с ними поселились инвалиды, категорически отказались дать ей ключ, чтобы она смогла сделать для нас дубликат! При том, что по словам хозяйки комнаты, ситуацию не решило даже присутствие участкового! – возмутился Митап Цыренов.



Семейная пара инвалидов столкнулась с настоящей дискриминацией в свой адрес. Так, по словам соседей, Митап «еле-еле скачет на одной ноге и ещё смеет возникать».



- Эти люди говорят - нам не нужны лишние проблемы, и вообще кто такие. С другой стороны, требуют от хозяйки комнаты оплатить за доступ к туалету 2500 рублей! За один лишь ключ! – продолжил мужчина.



Супруги были вынуждены ходить по нужде в ведро или в ближайшее кафе.



Чуть позже всё-таки соседи начали открывать дверь в злополучный туалет, но всегда делают это с каким-то одолжением и с оскорблениями.



- Вроде как открывают дверь в туалет, но ворчат и оскорбляют, как будто мы не люди или евреи в гетто, - возмущается журналист.



Соседи ругаются даже, когда супруги просто набирают воду.



Более того, ключ от туалета соседи отказываются давать даже хозяйке комнаты. Это, несмотря на собственник не имеет долгов по ЖХК. «Соседи говорят - решайте вопрос с хозяйкой, пусть она оплатит за ключ, а ей не дают ключ, потому что зачем она инвалидов поселила», - рассказывает Митап.



Супруги и рады бы покинуть общежитие с такими соседями, но на короткий срок с двумя кошками и тремя котятами им весьма сложно арендовать жильё.



- Я не хочу нагнетания конфликта, просто хочу, чтобы по-доброму, чтобы они понимали, что мы тоже люди. Я же не требую чего-то сверхординарного, - вздыхает мужчина.



Ситуацией с дискриминацией семейной пары сегодня обещали заняться в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.



