В Улан-Удэ проверят санитарное состояние набережной

Там же восстановят все скамейки и освещение



В Улан-Удэ администрация Советского района проверит санитарное состояние набережной, а управление общественной безопасности совместно с правоохранительными органами на этой же общественной территории усилит патрулирование. Такое поручение дал на сегодняшнем планерном совещании и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Горожане активно проводят время летом на набережной и отмечают, что поломаны скамейки, много мусора. Проводите еженедельные рейды и принимайте решения по безопасности на набережной и по экологической обстановке, по уборке мусора. Ну и, конечно же, надо восстановить все скамейки, освещение и все, что поломано, - потребовал Игорь Шутенков.



Также были заслушаны отчёты руководителей подразделений о выполненной работе по ранее данным поручениям, в числе которых - разработка проектно-сметной документации на ремонт вечерней подсветки Селенгинского моста и на видовых площадках города; ход ремонтной кампании дорог и дорожная разметка; мероприятия, связанные с большим числом гостей и паломников в период проведения буддийского учения «Посвящение Калачакры» и другие.



Комитету по строительству поручено в кратчайшие сроки обязать подрядную организацию ООО «Строй-Холдинг» устранить замечания, допущенные в ходе ремонта существующей ливневой канализации по ул. Бабушкина и по ул. Терешковой.



Комитету городского хозяйства поручено включить в муниципальное задание МБУ «Городское лесничество» поднятие штамба зелёных насаждений для обеспечения видимости транспортных средств, пешеходов, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.









